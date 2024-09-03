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3 сен 2024

Новый Bentley Flying Spur покажут 10 сентября

Новый Bentley Flying Spur покажут 10 сентября
Автор фото: Фирма-производитель

Компания Bentley готовит к дебюту обновленный седан Flying Spur. Презентация автомобиля пройдет 10 сентября

Известно, что новое поколение получит гибридную силовую установку от Continental GT. Речь идет о 4,0-литровом V8, который работает в паре с электромотором, интегрированным в 8-ступенчатый “робот”. Суммарная мощность - 782 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. На электротяге запас хода не превысит 72 км. В гибридном же режиме автомобиль сможет преодолеть до 800 км при полном баке и заряде батареи.

На данный момент было опубликовано только одно изображение нового Flying Spur. Судя по оптике и решетке радиатора дизайн модели не сильно изменится. Предполагается, что первым из семейства дебютирует именно версия Speed.

При написании новости использовалась информация:
Roadandtrack

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