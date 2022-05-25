Автомобильный портал Motorpage
25 май 2022

Автомобили Bentley получат отделку, которая снижает стресс

Автомобили Bentley получат отделку, которая снижает стресс
Автор фото: фирма-производитель

Нет, никто не собирается создавать дверные карты из пластиковых пакетов с пупырышками. Речь идет о различных сочетаниях цветов и фактур материалов, которые подбирались совместно с медицинскими специалистами

Так, к примеру, у клиентов будет выбор между  пятнадцатью оттенками кожи  (все цвета успокаивающие) и тремя видами деревянных шпонов – каждый выполнен из ореха.  Кроме того автомобили специальной версии Azure (с упомянутой уникальной отделкой) получат и  особо комфортные сиденья. Они регулируются по 22 направлениям и имеют 6 программ массажа, которые противодействуют ощущению усталости.

Интересный факт – пару месяцев назад специалисты Bentley провели целое исследование на тему стресса. Выяснилось, что дорожный шум и вибрации могут даже спровоцировать депрессию у человека.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bentley Bentayga (2021) вид спереди

Bentley хочет изменить классификацию транспортных средств

12 мая 2022

Bentley Mulsanne превратится из роскошного седана в купе

18 апреля 2022

Компания Bentley готовится к выпуску электромобилей

26 января 2022
Bentley EXP 12 Speed 6e Concept 2017 вид сзади

В Bentley готовят самое дорогое купе с W12

22 декабря 2021
Bentley Bentayga Speed Russian Heritage Источник: https://www.carfactum.ru/2021/06/29/bentley-bentayga-speed-russian-heritage-russkoe-nasledie

В Bentley создали автомобиль для русских

26 октября 2021
Bentley S2 в цвете Oxford Blue

В Bentley красят свои автомобили столетней краской!

05 октября 2021

 Новости Bentley

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Jolion - haval jolion (2021) «рьяный служака» Тест драйв
25 мая 2022

Haval Jolion
"«Рьяный служака»"
Opel Crossland - opel crossland (2021) «колобок» с изюмом
Тест драйв
20 мая 2022

Opel Crossland
"«Колобок» с изюмом"
Volvo XC60 - volvo xc60 (2018) чем может обаять volvo xc60 помимо холодной красоты
Тест драйв
17 мая 2022

Volvo XC60
"Чем может обаять Volvo XC60 помимо холодной красоты"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 6 7 7