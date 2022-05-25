Автомобили Bentley получат отделку, которая снижает стресс

Нет, никто не собирается создавать дверные карты из пластиковых пакетов с пупырышками. Речь идет о различных сочетаниях цветов и фактур материалов, которые подбирались совместно с медицинскими специалистами

Так, к примеру, у клиентов будет выбор между пятнадцатью оттенками кожи (все цвета успокаивающие) и тремя видами деревянных шпонов – каждый выполнен из ореха. Кроме того автомобили специальной версии Azure (с упомянутой уникальной отделкой) получат и особо комфортные сиденья. Они регулируются по 22 направлениям и имеют 6 программ массажа, которые противодействуют ощущению усталости.

Интересный факт – пару месяцев назад специалисты Bentley провели целое исследование на тему стресса. Выяснилось, что дорожный шум и вибрации могут даже спровоцировать депрессию у человека.