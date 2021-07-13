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13 июл 2021

Автомобили превратились в музыкантов

Автомобили превратились в музыкантов

Компания Bentley объявила о разработке уникальной технологии, которая позволит автомобилям создавать саундтреки в режиме реального времени. Более того, они являются адаптивными. Впрочем, расскажем поподробнее. 

Для создания композиций существует целая библиотека из сотен разных аудиоэлементов, Которые компилируются в отдельные треки. Любопытно, что весь аудиопоток может подстраиваться под «жизнь» автомобиля – разгон, торможение, переключение передач и так далее. Любопытно, но все исходные треки записывались музыкантами прославленной студии Abby Road.

Любопытно, но не так давно об аналогичном опционе заявили и в компании Porsche.  Речь идет о приложении Soundtrack My Life. «Он (саундтрек) состоит из самостоятельно сочинённых музыкальных элементов и является полностью адаптивным, так как приспосабливается под стиль вождения», — говорится в официальном сообщении. Правда, здесь подробности неизвестны.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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