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7 окт 2019

Автомобильная индустрия меняется во славу экологии и маленькой девочки

Автомобильная индустрия меняется во славу экологии и маленькой девочки

Штаб-квартира и сборочное предприятие Bentley Motors в английском городке Крю перешли на полностью возобновляемые источники энергии и более не выбрасывают в атмосферу зловредный СО2

Британский автопроизводитель сегодня объявил, что полностью перешёл на возобновляемую экологически чистую энергию. Ради этого в начале года компания закупила 10 тысяч солнечных панелей совокупной площадью 16 426 м2 и мощностью 2,7 МВт – их разместили над гигантской парковкой, рассчитанной на 1378 автомобилей. Ранее Bentley закупила 20 815 солнечных панелей и вместе с новыми они дают 7,7 МВт энергии.

Опустим тот факт, что почти все комплектующие в Крю приходит из Германии (марка Bentley, напомним, принадлежит концерну Volkswagen). Однако, тамошние производства остаются еще не вполне ещё чистыми, и к тому же некоторый фоновый выброс СО2 английская фабрика всё-таки даёт – он неизбежен в ряде технологических операций. Кроме того фабрика выпускает отнюдь не экологические чистые автомобили – все Bentley пока снабжены мощными прожорливыми ДВС. Первая гибридная модель британской марки – 462-сильный кроссовер Bentayga Hybrid, способный проехать на электротяге лишь 39 км – встала на конвейер в начале этой недели, но к 2023 году Bentley предложит гибридные модификации для всех своих моделей.

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