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20 май 2019

Bentley Bentayga добавят брутальности

Bentley Bentayga добавят брутальности
Автор фото: фирма-производитель

Испанское ателье Bengala Automotive Design SL. показало эскизы экстремального внедорожника, построенного на базе Bentley Bentayga.

Цель проекта относительно проста - построить брутальный, но в то же время роскошный внедорожник. Собственно, таким же будет и рецепт изготовления - автомобилю увеличат клиренс, подправят внешний облик и добавят деталей из карбона.

Какой-либо подробной информации о машине на данный момент нет. Известно лишь то, что модернизированная Bentayga получит новую подвеску с увеличенным дорожным просветом, силовые бамперы, расширенные колесные арки, внедорожные покрышки и дополнительное внешнее освещение. Что касается технических характеристик, то информация о них пока не разглашается.  Однако можно смело предполагать, что экстремальная модификация получит еще более мощный мотор чем у гражданской Bentley Bentayga.

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