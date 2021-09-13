Bentley Continental GT более не получит заряженных версий

За все время существования Continental GT инженеры Bentley постоянно создавали заряженные модификации модели - с мощными моторами W12 и.т.д, но в будущем Bentley откажется от подобной практики.

Уже сейчас текущее поколение Continental GT не обладает заряженными модификациями – на вершине линейки находится лишь версия Speed c 659-сильным двигателем с турбонаддувом, но ничего мощнее вроде экстремальной модификации Supersports с 710-сильным двигателем W12 ждать не стоит.

Почему так происходит? Все просто – в Bentley решили сделать упор на разработку гибридных модификаций. Как сообщает издание Autocar со ссылкой на главу отдела исследований и разработок Bentley Маттиаса Рабе, даже сами клиенты выражают повышенный интерес к гибридным и электрическим моделям.