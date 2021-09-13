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13 сен 2021

Bentley Continental GT более не получит заряженных версий

Bentley Continental GT более не получит заряженных версий
Автор фото: фирма-производитель

За все время существования Continental GT инженеры Bentley постоянно создавали заряженные модификации модели  - с мощными моторами W12 и.т.д, но в будущем Bentley откажется от подобной практики.

Уже сейчас текущее поколение Continental GT не обладает заряженными модификациями – на вершине линейки находится лишь версия Speed c 659-сильным двигателем с турбонаддувом, но ничего мощнее  вроде экстремальной модификации Supersports с 710-сильным двигателем W12 ждать не стоит.

Почему так происходит? Все просто – в Bentley решили сделать упор на разработку гибридных модификаций. Как сообщает издание Autocar со ссылкой на главу отдела исследований и разработок Bentley Маттиаса Рабе, даже сами клиенты выражают повышенный интерес к гибридным и электрическим моделям.

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