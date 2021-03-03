Bentley Continental превратили в электрокар

Нет, речь пойдет не про современную модель, а про ее предка родом из прошлого века. Перед нами ее один пример сохранения наследия марки.

Английское ателье Lunaz, которое уже успело конвертировать несколько старинных Jaguar и Aston Martin в электромобили, решило взяться за Bentley. Первым к свету привели модель Continental родом из 1961 года. Мы не будем особенно останавливаться на каких-то внешних работах, так как взаимодействие с ретро-автомоиблем, пусть даже и в рамках конверсии, предполагает некую реставрацию кузова и интерьера. Единственным необычным пунктом может стать внедрение кондиционера и мультимедийной системы.

Что касается техники, то здесь под капотом прописался электромотор мощностью в 375 лошадиных сил, который разгоняет автомобиль до сотни за пять секунд. Кроме того машине переработали тормозную систему и улучшили подвеску.