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3 мар 2021

Bentley Continental превратили в электрокар

Bentley Continental превратили в электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Нет, речь пойдет не про современную модель, а про ее предка родом из прошлого века. Перед нами ее один пример сохранения наследия марки.

Английское ателье Lunaz, которое уже успело конвертировать несколько старинных Jaguar и Aston Martin в электромобили, решило взяться за Bentley.  Первым к свету привели модель Continental  родом из 1961 года. Мы не будем особенно останавливаться на каких-то внешних работах, так как взаимодействие с ретро-автомоиблем, пусть даже и в рамках конверсии, предполагает некую реставрацию кузова и интерьера. Единственным необычным пунктом может стать внедрение кондиционера и мультимедийной системы.

Что касается техники, то здесь под капотом прописался электромотор мощностью в 375 лошадиных сил, который разгоняет автомобиль до сотни за пять секунд. Кроме того машине переработали тормозную систему и улучшили подвеску.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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