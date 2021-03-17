Bentley готовит премьеру самого быстрого автомобиля

Буквально через неделю миру будет показан Continental GT Speed - автомобиль, которому суждено стать самым быстрым в истории марки.

Ждете каких-то интересных подробностей? Вынуждены разочаровать – компания надежно хранит секреты и до презентации автомобиль не раскроют ни под каким предлогом. Короче говоря, мы апеллируем лишь неофициальными данными, но и они вызывают большой интерес. Инсайдеры говорят, что новинку оснастят шестилитровым мотором W12.

Информации по отдаче движка нет, однако, если вспомнить модель-предшественника, то выяснится, что там стоял аналогичный по типу и объему мотор. Он развивал более 640 лошадиных сил и устремлял автомобиль до сотни за четыре секунды. В целом данные цифры можно взять за некую условную границу, так как новинка все равно будет превосходить данные показатели.