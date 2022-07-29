Bentley отложила запуск своего электрокара

В стратегию по переходу на производство электрокаров Belntley вложила более трех миллиардов долларов. Жаль, что плоды этих трудов мы сможем увидеть не раньше 2026 года

Да, как сообщают Automotive News, фирма решила сдвинуть сроки премьеры своего первого электрокара на два года вперед. Можно было предположить, что такая тактика вызвана проблемами софта – из-за нее другие автопроизводители, входящие в концерн Volkswagen, также задерживают выпуск своих новинок. Однако, глава Bentley в одном из интервью стал отрицать эти данные.

По инсайдерской информации, электрокар будет стоит более 250 тысяч евро (15,4 миллиона рублей), а в движение его будет приводить установка на 1400 лошадиных сил. Разгон с места до 100 километров в час займет полторы секунды.