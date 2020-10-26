Bentley понижают в ранге

Volkswagen AG планирует сделать Bentley дочерней компанией другого своего подразделения — Audi

Немецкое бизнес-издание Automobilwoche со ссылкой на собственные источники в немецкой компании сообщает, что перестановку якобы задумал Герберт Дисс, исполнительный директор Volkswagen AG. Дисс считает, что под крылом Audi британский люкс-бренд может получить новый толчок в развитии. Компания из Ингольштадта начнет контролировать финансовые и технические активы Bentley уже в 2021 году.

Такое решение продиктовано стремлением экономии за счет эффекта масштаба, то есть Bentley следующих поколений хотят полностью унифицировать по агрегатам и платформам с Audi. Например, Bentley Continental GT и Flying Spur, которые сегодня выпускаются на платформе MSB от Porsche Panamera, в следующем поколении они перейдут на новую архитектуру Premium Platform Electric (PPE), которую разрабатывают Audi и Porsche.