Автомобильный портал Motorpage
22 апр 2020

Bentley попросили не издеваться над историей

Bentley попросили не издеваться над историей

Группа влиятельных владельцев Bentley и энтузиастов марки, в которую вошли, например, модельер Ральф Лорен и председатель совета директоров JCB Энтони Бэмфорд, обратилась к Эдриану Холлмарку, главе компании, с просьбой еще раз подумать над резонностью выпуска «продолженной» серии довоенных Team Blower

Начнем несколько издалека. В 2019 году ателье Mulliner заявило, что изготовит 12 точных копий Team Blower, гоночной версии модели Bentley 4½ Litre с приводным нагнетателем Roots. Машина на самом деле очень известная, так как на ней было установлено целое множество рекордов. А еще именно на таком автомобиле разъезжал знаменитый английский гонщик сэр Генри Биркин. Так что, как минимум, историческая ценность здесь видна невооруженным взглядом.

Так, что же собирались сделать в Bentley? Фактически копию. Автомобиль полностью разобрали, каждую деталь оцифровали с помощью лазерного 3D-сканера и собрали в CAD-модель.  Собственно, производство планировалось запустить в ближайшее время. Правда, внезапно, против этих планов взбунтовалось сообщество ценителей и коллекционеров, которое заявило, что производитель, решившийся на выпуск «оригинальных реплик», размывает границу между правдой и вымыслом. Коллекционные машины «обесцениваются и лишаются очарования».

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Bentley переводит свои автомобили в матрицу

20 апреля 2020

Bentley готовит новый кроссовер, который станет флагманом линейки

07 апреля 2020
Bentley EXP 100 GT Concept 2019

В Bentley готовят новый седан

02 апреля 2020

Bentley заменит флагманский седан Mulsanne.... кроссовером

16 марта 2020
Bentley Bentayga Speed 2020

У Bentley Bentayga может появиться версия кабриолет

10 марта 2020

В Bentley готовятся представить уникальный автомобиль

27 февраля 2020

 Новости Bentley

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Karoq - skoda karoq 2018 путь эволюции от дикаря к интеллектуалу Тест драйв
22 апреля 2020

Skoda Karoq
"Skoda Karoq: путь эволюции от дикаря к интеллектуалу"
Renault Arkana - renault arkana 2020 кубинские виражи
Тест драйв
20 апреля 2020

Renault Arkana
"Кубинские виражи Renault Arkana"
Chevrolet Traverse - chevrolet traverse 2018 как ассимилируются американцы
Тест драйв
17 апреля 2020

Chevrolet Traverse
"Как ассимилируются американцы"
Volvo XC40, Audi Q3 - сравнительный тест audi q3 2019 и volvo xc40 2018 : два бриллианта в три карата
Сравнительный тест
15 апреля 2020

Volvo XC40, Audi Q3
"Audi Q3 и Volvo XC40: два бриллианта в три карата"

Написано новостей:

2 5 6 8 9