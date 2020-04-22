Bentley попросили не издеваться над историей

Группа влиятельных владельцев Bentley и энтузиастов марки, в которую вошли, например, модельер Ральф Лорен и председатель совета директоров JCB Энтони Бэмфорд, обратилась к Эдриану Холлмарку, главе компании, с просьбой еще раз подумать над резонностью выпуска «продолженной» серии довоенных Team Blower

Начнем несколько издалека. В 2019 году ателье Mulliner заявило, что изготовит 12 точных копий Team Blower, гоночной версии модели Bentley 4½ Litre с приводным нагнетателем Roots. Машина на самом деле очень известная, так как на ней было установлено целое множество рекордов. А еще именно на таком автомобиле разъезжал знаменитый английский гонщик сэр Генри Биркин. Так что, как минимум, историческая ценность здесь видна невооруженным взглядом.

Так, что же собирались сделать в Bentley? Фактически копию. Автомобиль полностью разобрали, каждую деталь оцифровали с помощью лазерного 3D-сканера и собрали в CAD-модель. Собственно, производство планировалось запустить в ближайшее время. Правда, внезапно, против этих планов взбунтовалось сообщество ценителей и коллекционеров, которое заявило, что производитель, решившийся на выпуск «оригинальных реплик», размывает границу между правдой и вымыслом. Коллекционные машины «обесцениваются и лишаются очарования».