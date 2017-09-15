В компании Bentley задумались о создании новой роскошной спортивной модели, причем не обычной или гибридной, а полностью электрической. В британской компании говорят, что такая модель полностью соответствует философии Bentley.

Причем электромобиль может появиться вместо более компактного чем Bentayga кроссовера. Огромный внедорожник с впечатляющими динамическими характеристиками должен стать воплощением мощи марки, но продажи на крупных для Bentley рынках оказались низкими.

На автосалоне во Франкфурте этой новостью всех огорошил глава компании Вольганг Дюрхаймер. «Могу сказать, что небольшого внедорожника нет в плане развития. Мы предпочли автомобиль с полноценной электрической трансмиссией», — заявил он.

Электромобиль построят на электрической платформе, которая ляжет в основу серийной модели по мотивам Porsche Mission E. Но если у последней это будет роскошный седан, то в Bentley решили создать большую спортивную модель, которая, возможно, позаимствует некоторые решения у концепта Bentley EXP12 Speed 6e, показанного в марте на автосалоне в Женеве. В компании говорят, что электромобиль полностью соответствует философии спортивных Bentley, так как максимальный крутящий момент у него будет доступен уже с самого старта.