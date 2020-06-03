Bentley выпустила последний 6,75-литровый V8

Bentley объявила о прекращении производства 6,75-литрового V8, который выпускали с 1959 года!

Разработанный в 50-х мотор L-серии пришел на смену рядной «шестерке». Впервые он был применен на лимузине Bentley S2, где его мощность составляла 180 л.с. Разумеется, за прошедшие с тех пор шесть десятилетий агрегат неоднократно дорабатывался. В своей современной версии он развивает до 530 л.с. и 1100 Нм на Mulsanne Speed.

За более чем полувековой период было выпущено около 36 000 моторов L-серии. Каждый из них собирался вручную: на эту процедуру уходило 15 часов. Вместе с мотором-долгожителем уходит на покой и модель Bentley Mulsanne. Теперь флагманом компании стал Bentley Flying Spur.