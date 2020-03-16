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16 мар 2020

Bentley заменит флагманский седан Mulsanne.... кроссовером

Bentley заменит флагманский седан Mulsanne.... кроссовером

Генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк в интервью Car Magazine подтвердил разработку полноразмерного кроссовера, который займёт нишу над Bentayga. Пока неназванная модель станет новым флагманом британского бренда вместо Mulsanne, который был недавно отправлен в отставку

Руководитель Bentley заявил, что инженеры британской марки хотели бы создать «более роскошную и большую Bentayga». Можно сделать вывод, что ожидаемый флагман Bentley не будет абсолютно новой моделью, и под британским брендом выпустят удлинённую модификацию Bentayga с перекомпонованным салоном и дополнительными возможностями персонализации.

Вывод на рынок длиннобазной Bentayga может стать ответом Volkswagen Group концернам Jaguar Land Rover и Daimler. Land Rover открыл сегмент внедорожников с повышенным комфортом, выпустив в 2014 году Range Rover Long с удлинённым на 200 миллиметров салоном, а в прошлом году дебютировал Mercedes-Maybach GLS, который предлагает покупателям  ультимативную роскошь.

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