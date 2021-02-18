Директор Bentley признался в любви к Китаю

Топ-менеджер рассказал о великолепных продажах на рынке поднебесной и признал в нем мирового лидера

В Январе этого года компания продала ровно в половину больше машин, чем в том же месяце, но уже в прошлом году. «Банк заказов в начале этого года был на 50% больше, чем в начале прошлого. Китай, безусловно, демонстрирует самые выдающиеся показатели в мире по уровню заказов по сравнению с обычными ожиданиями»- цитирует Reuters генерального директора марки Адриана Холлмарка.

В целом, надо отметить, что в 2020 году рынок Китая показал рост, причём высокий - почти на 30 процентов. Так что пандемия и другие катаклизмы не помешали Китаю продать на своём рынке почти три миллиона автомобилей. Впрочем, эти данные исходят от внутреннего китайского источника и не подтверждаются, например, европейскими аудиторами. Если же говорить про Bentley, то 2020 год подарил им небольшое счастье - компания смогла установить исторический рекорд продаж.