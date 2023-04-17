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17 апр 2023

Электрические Bentley станут самыми мощными в истории марки

Электрические Bentley станут самыми мощными в истории марки
Автор фото: фирма-производитель

Электрические силовые установки будущих моделей Bentley окажутся на 50–100% мощнее нынешних двигателей W12

Рассуждая о мощности электромобилей, глава Bentley, Эдриан Холлмарк, говорил в первую очередь о преемниках  Flying Spur, Bentayga, Continental GT и GTC, а также некоем принципиально новом автомобиле. Скорее всего, это флагманское купе, для которого вернут название Mulsanne.

К слову о последней модели – Холлмарк заявил, что эта модель не будет похожа ни на один из ныне существующих Bentley.  Также все электрокары получат два варианта блоков аккумуляторов на выбор, обеспечивающих от 563 до 724 километров пробега на одном заряде.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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