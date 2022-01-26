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26 янв 2022

Компания Bentley готовится к выпуску электромобилей

Компания Bentley готовится к выпуску электромобилей

Первый электрокар данной марки будет представлен в 2025 году, а к 2030 Bentley полностью откажется от производства машин с ДВС

К сожалению,  представители марки ничего не говорят про новинку. Есть лишь два факта. Первый – автомобиль будет уникальным, то есть не придется говорить об электрических версиях Continental и Bentayga. Второй – сборка машины будет налажена в Англии.  Впрочем, у марки есть коцнепт электрического турера  EXP 100 GT и новый электрокар может стать его серийным воплощением. Отметим, что силовая установка концепта состояла из четырех электрических двигателей – их мощность до сих пор содержится в секрете, однако известен крутящий момент силовой установки - 1500 Нм. На момент презентации производитель заявлял максимальную скорость в 300 километров в час и внушительный запас хода в 700 километров. С другой стороны еще в 2021 году глава Bentley заявил, что с высокой долей вероятности первым электрокаром станет кроссовер.


Что касается самого перехода на производство электрокаров, в Bentley выделят на него более двух миллиардов евро. Средства пойдут на открытие новых производственных линий и модернизацию существующих предприятий. Одним из шагов является установка солнечных батарей.  Таким образом, например, поступила компания Tesla - на фабрике компании в Германии около шестидесяти процентов необходимой энергии обеспечиваются солнцем.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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