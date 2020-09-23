Легендарный Bentley возвели в Lego

Вслед за выпуском ограниченной серии автомобилей Bentley Blower в честь 100-летия марки, один из поклонников компании построил игрушечную копию легендарной модели при помощи конструктора Lego. Он потратил на это дело полтора года своей жизни!

Признаем, автомобиль выглядит очень аутентично. Игрушечная копия Bentley Blower включает в себя рулевой механизм, который имитирует реальную систему оригинального автомобиля. Задний дифференциал модели связан с игрушечным двигателем таким образом, что коленчатый вал мотора вращается, когда машину толкают вперед.

Интересно, что какого-то специализированного набора по Bentley нет, так что создателю пришлось самому подбирать детальки, с особой щепетильностью, дабы соблюсти все характерные признаки модели, включая знаменитый цвет «британский гоночный зеленый».