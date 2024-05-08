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8 май 2024

Представлен кабриолет Bentley Batur с W12

Представлен кабриолет Bentley Batur с W12
Автор фото: фирма-производитель

Роскошный Bentley Batur получил версию с открытым верхом. Всего подразделение Mulliner планирует выпустить 16 экземпляров для избранных клиентов, однако цены не раскрываются

Напомним, что купе Batur, названный в честь кратерного озера и вулкана на Бали, Индонезия, был представлен в 2022 году. Версия кабриолет кроме отсутствия жесткой крыши фактически ничем больше не отличается. Отмечается, что складывание и раскладывание мягкого верха происходит за 19 секунд и это можно сделать на скоростях до 50 км/ч. К слову, отсек для складной крыши получил антикрыло в цвет кузова. Клиентам предложат достаточно широкий выбор из персонализированных вариантов отделки, в которые войдут элементы из 18-каратного золота, различные материалы мягкой крыши и эксклюзивные цвета.

Кабриолет станет одним из последних обладателей 6,0-литрового двигателя W12 с двойным турбонаддувом. При этом речь идет о модифицированной версии мощностью 750 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. В паре с агрегатором работает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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