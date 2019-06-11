Представлен новый Bentley Flying Spur

Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения. Новинка переехала на платформу Porsche Panamera и стала первой моделью марки с полноуправляемым шасси.

Если говорить о внешности нового Bentley Flying Spur, то здесь впору вспомнить еще одну модель английского концерна, а именно Continental GT. Да, стиль нового седана во многом перекликается с роскошным купе. Что касается габаритов, то четырехдверный гранд-турер построен на платформе MSB от Porsche Panamera и по размерам немного превзошел предшественника. В частности, колесная база здесь на 130 миллиметров длиннее, чем прежде, что позволило увеличить пространство на заднем ряду.

Что касается техники, то под капотом нового Flying Spur установлен двигатель 6.0 W12 с двумя двухпоточными турбонагнетателями. Отдача мотора составляет 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный «автомат». С места до «сотни» седан разгоняется за 3,8 секунды, а его максимальная скорость достигает отметки в 333 километра в час.