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11 июн 2019

Представлен новый Bentley Flying Spur

Представлен новый Bentley Flying Spur
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения. Новинка переехала на платформу Porsche Panamera и стала первой моделью марки с полноуправляемым шасси.

Если говорить о внешности нового Bentley Flying Spur, то здесь впору вспомнить еще одну модель английского концерна, а именно Continental GT. Да, стиль нового седана во многом перекликается с роскошным купе. Что касается габаритов, то четырехдверный гранд-турер построен на платформе MSB от Porsche Panamera и по размерам немного превзошел предшественника. В частности, колесная база здесь на 130 миллиметров длиннее, чем прежде, что позволило увеличить пространство на заднем ряду.

Что касается техники, то под капотом нового Flying Spur установлен двигатель 6.0 W12 с двумя двухпоточными турбонагнетателями. Отдача  мотора составляет 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный «автомат».  С места до «сотни» седан разгоняется за 3,8 секунды, а его максимальная скорость достигает  отметки в 333 километра в час. 

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