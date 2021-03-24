Представлен самый быстрый Bentley

Британская марка представила модель Continental GT Speed. Ее изюминка – двигатель W12, который делает автомобиль самым быстрым в истории Bentley

Стандартный Continental тоже обладает подобным мотором, однако в случае с GT Speed он был модернизирован. Комплекс доработок не раскрывается, но двигатель развивает 660 лошадиных сил, что ровно на 25 больше, чем у обычного купе. Если обратиться к цифрам, то можно заметить, что разгон до сотни у GT Speed занимает каких-то 3.5 секунд до сотни, а максимальная скорость составляет 335 километра в час. Более того, этот показатель ограничен электроникой, так что новинка может оказаться еще быстрее, если «ошейник» удастся снять.

Интересно, что предыдущее поколение Continental GT Speed пусть и было слабее, но не сильно. Автомобиль оснащался 635-сильным 6,0-литровым W12 с двойным турбонаддувом, разгонялось до 100 километров в час за 4,1 секунды и развивало максимальную скорость 332 километра в час.