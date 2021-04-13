Представлен самый мощный Bentley-кабриолет

Компания Bentley представила самую заряженную версию модели Continental Convertible.

Новый Continental GT Speed Convertible действительно можно назвать самым быстрым кабриолетом, как минимум, за всю историю марки. 3.7 секунды разгона до сотни- впечатляющий результат, особенно если учесть, что купе разгоняется всего на одну десятую секунды быстрее. Хорошие динамические показатели - заслуга 659-сильного мотора W12, которые работает здесь вкупе с полным приводом и 8-скоростным роботом. Также здесь применено полноуправляемое шасси.

Что касается внешних данных, то новинка выделяется несколькими эксклюзивными оттенками цветовой гаммы, особыми дисками и затемнённому хрому на кузове. Интересный момент- инженеры поработали и с крышей автомобиля - уменьшив время, затрачиваемое электронным механизмом на складывание. Также были применены новые шумопоглощающие механизмы, что должно положительно сказаться на комфорте