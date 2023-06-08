У Bentley появились духи

Похоже данная автомобильная марка решила пойти по пути компании Lamborghini, выпуская линейку премиальных товаров и аксессуаров. Мёд у Bentley уже был, алкогольные напитки – тоже. Что теперь? Отвечаем – духи!

Сам аромат создан профессиональным парфюмером Карин Дюбрей-Серени. В нём есть оттенки кардамона. розмарина, бергамота, ванили, миндаля и табака. Специалисты же Bentley приложили руки к созданию флакона – к примеру, сама граненная форма отсылает нас к фарам модели Continental GT.

Причем и стекло, и пластик, и дерево здесь фирменные – то есть все вышеперечисленные материалы используются при создании самих автомобилей Bentley. Духи будут лимитированными, но тираж не сообщается.