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8 июн 2023

У Bentley появились духи

У Bentley появились духи
Автор фото: фирма-производитель

Похоже данная автомобильная марка решила пойти по пути компании Lamborghini, выпуская линейку премиальных товаров и аксессуаров. Мёд у Bentley уже был, алкогольные напитки – тоже. Что теперь? Отвечаем – духи!

Сам аромат создан профессиональным парфюмером Карин Дюбрей-Серени. В нём есть оттенки кардамона. розмарина, бергамота, ванили, миндаля и табака. Специалисты же Bentley приложили руки к созданию флакона – к примеру, сама граненная форма отсылает нас к фарам модели Continental GT.

Причем и стекло, и пластик, и дерево здесь фирменные – то есть все вышеперечисленные материалы используются при создании самих автомобилей Bentley. Духи будут лимитированными, но тираж не сообщается.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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