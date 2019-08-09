В Bentley воссоздали историю

Отделение Mulliner компании Bentley завершило работы по воссозданию утерянного во время Второй мировой войны седана Corniche. Прототип с таким именем был построен в 1939 году на агрегатах Bentley Mark V, получил кузов работы парижского ателье Carrosserie Vanvooren и должен был стать более спортивной версией грядущего MkV

Вернемся на мгновение в прошлое. Дело в том, что в 1939 году, после всех дорожных тестов, седан своим ходом перегонялся в штаб-квартиру Bentley. К сожалению, так получилось, что тест-пилот не справился с управлением, врезался в дерево и завалил автомобиль набок. Кузов машины пришлось демонтировать и отправить на реставрацию в ателье, однако уже готовый он был уничтожен во время бомбового удара по портовым докам в городе Дьеппе. Итог - слезы и трагедия.

Воссоздать Corniche решил автомобильный историк и бывший директор Bentley Кен Ли. В 2001 году он начал собирать оригинальные запчасти, распроданные коллекционерам в 1970-х, а в 2008 году получил финансовую помощь от британской марки. Кузов «Корниша» изготовили из алюминия в Ashley & James по эскизам, предоставленным семьей дизайнера оригинальной машины Джорджа Полина. Далее автомобиль передали в Mulliner, где произошла доводка деталей.