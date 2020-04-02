В Bentley готовят новый седан

Руководство компании понимает современную тенденцию по переходу на электрические технологии, и в течение нескольких лет модельный ряд марки пополнится первым электромобилем

Предполагаемый период выхода перспективной модели назначен на 2025 год, пишет Autocar со ссылкой на свои источники в Bentley. Машина изначально создается как электромобиль, ДВС для нее предлагать не планируют в принципе. Она будет представлять собой седан с мотивами кроссовера (кросс-седан). При этом модель получит тщательно проработанный с точки зрения обтекаемости кузов, это повысит эффективность расходования энергии и, таким образом, увеличит запас хода на одной зарядке.

Компания прорабатывает различные форматы электромобиля, возможно, он будет компактнее бензиновых Bentley, заявил главный исполнительный директор компании Адриан Холлмарк. Также он добавил, что аккумуляторы к середине текущего десятилетия станут более емкими, и это означает, что Bentley сможет дать клиентам машину, которая будет способна проезжать на одном заряде 480-560 километров.