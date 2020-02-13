В Bentley готовятся презентовать крайне роскошный кабриолет

Компания Bentley анонсировала новый сверхроскошный кабриолет, премьера которого состоится на Женевском автосалоне

Модель будет выпущена предельно малым тиражом для самых статусных клиентов британской марки. Автомобиль стоимостью около 2 млн долларов получит название Bacalar — в честь популярного туристического центра в Мексике, знаменитого своим одноименным озером.

Кабриолет будет разработан специалистами придворного ателье Mulliner, которое создаст собственный автомобиль с уникальным кузовом впервые с 2002 года. В отделке интерьера инновационные и редкие материалы: скажем, в салоне появятся элементы из реликтового разнолистного тополя с вкраплениями меди.

Bentley Bacalar оснастят шестилитровым мотором W12 с двумя турбинами, который, например, на новых Flying Spur и Continental GT выдает 635 л. с. и 900 Н•м крутящего момента. Трансмиссия — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Предполагается, что тираж автомобиля составит всего 10-12 экземпляров.