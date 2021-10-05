В Bentley красят свои автомобили столетней краской!

В честь 70-летнего юбилея подразделения Mulliner команда штатного дизайн-ателье Bentley рассказала о необычных инструментах детейлинга, например, о краске с оттенком, который своими корнями уходит в начало тридцатых годов

Речь идет о серо-золотистом оттенке Dove Grey, который появился в палитре в 1930 году. Тогда производство машин Bentley было налажено на фабрике Rolls-Royce в английском городе Дерби. Вообще цветовая палитра буквально наполнена ретро-оттенками. Взять, к примеру, цвет Claret – насыщенный бордовый. Его исторический прототип - цвет Royal Claret, в сороковых годах в него красили автомобили Bentley, которые принадлежали королевскому гаражу.

Занятно, но даже, казалось бы, у обычного белого цвета есть своя история! Белый Old English White датируется 50-ми годами XX века — и его можно увидеть, например, на культовом R-Type Continental. Самый же знаменитый и легендарный оттенок - изумрудный Viridian, в его основе лежит цвет British Green – цвет, в который красились гоночные болиды марки Bentley.