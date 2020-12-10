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10 дек 2020

В Bentley представили новый-старый Blower

В Bentley представили новый-старый Blower
Автор фото: фирма-производитель

Компания представила копию своего легендарного автомобиля, который был рождён ещё в начале прошлого века

Речь идёт о модели 4½ Litre Blower 1920-х годов. Разработку новинки можно назвать дотошной. Дело в том, что для начала в Bentley взяли оригинальный экземпляр «Бловера» и подвергли его полному 3-d сканированию ради получения максимально точных данных о машине.  Все детали изготавливались не только с применением старых чертежей, но и тогдашних технологий.

Так, например, каркас кузова, как и у оригинала, изготовлен из ясеня, а кресла набиты конским волосом. Для автомобиля даже воссоздали оригинальный 4.4-литровый двигатель,  который займет место под капотом каждого из двенадцати экземпляров. Да, всего будет построено ровно столько машин, причём все они уже обрели владельцев. Правда, сборка клиентских машин пройдёт несколько позже - после того как «нулевая» машина пройдёт цикл ресурсных испытаний.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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