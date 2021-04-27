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27 апр 2021

В Bentley возродят свой аэродинамический спорткар

В Bentley возродят свой аэродинамический спорткар
Автор фото: фирма-производитель

В 1952 году английская марка представила модель  R-Type Continental. Уникален этот автомобиль тем, что его кузов проектировался в аэродинамической трубе, а ради снижения веса некоторые панели кузова были выполнены из алюминия

Всего было выпущено не более двух сотен подобных машин – каждая из которых является теперь бесценным раритетом. Ради сохранения наследия в Bentley решили выпустить партию новеньких R-Type Continental. Тираж выпуска неизвестен, но модель, вплоть до последнего винтика будет повторять оригинал – даже под капотом расположится «родной» пятилитровый мотор.

Фактически здесь будет происходить ровно такая же история, как и год назад, когда в Bentley решили выпустить партию оригинальных «4½ Litre Blower»1920-х годов прошлого века. Напомним, что создатели разобрали оригинальный автомобиль и отсканировали каждую запачасть. Затем, было собранно 12 реплик.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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