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30 авг 2018

Bugatti Chiron построили из кубиков LEGO

Bugatti Chiron построили из кубиков LEGO

Миллион кубиков Lego и 13 000 часов работы - на выходе получаем Bugatti Chiron в натуральную величину. Копия оснащена силовым агрегатом и может разгоняться до 20 километров в час, что не может не завораживать. Оптика у игрушечного автомобиля работает как у настоящего.

Лавры по созданию монстра из кубиков принадлежат отделению Lego Technic , 5-сильный агрегат также создан из деталей Лего, соединенных между собой. Вес получившийся конструкции составил полторы тонны, креативное транспортное средство уже успели протестировать на треке в Германии с живым пилотом за рулем, однако разогнаться более 20 км/ч у него не получилось. Отмечается, что при постройке большинство элементов имеют треугольную форму.

Модель получилась действительно внушительной и с нескольких десятков метров смотрится буквально, как настоящая. Модель займет достойное место в парке аттракционов компании, где в ней сможет посидеть любой желающий.

Ранее корпорация выпускала конструктор - Bugatti Chiron за 350$ с сохранением масштаба 1 к 8, в комплекте которого используется более 3500 деталей.

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