Bugatti показала, как выглядит последний Chiron

Компания Bugatti показала последний 500-й экземпляр гиперкара Chiron. Он получил свое собственное название L’Ultime, в честь автогонщика Луи Широна из Монако

Выбранный дизайн для Chiron L’Ultime отсылает к дебюту самой модели в 2016 году. Автомобиль окрашен в ту же ливрею с плавным переходом между цветами от French Racing Blue до Atlantic Blue. Самой интересной его особенностью стали надписи названий городов, ставших знаковыми для модели Chiron за 8 лет. Там же есть и Эра-Лессин, где гиперкар в 2019 году поставил рекорд скорости в 490 км/ч. Также можно заметить надпись #500 с нижней стороны антикрыла и на других элементах автомобиля.

Этот Chiron станет последним с 8,0-литровым турбированным W16. Его мощность составляет 1600 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Следующая модель Bugatti, которую покажут в июне, получит более компактный двигатель V16.