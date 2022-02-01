Водителя Bugatti Chiron могут посадить в тюрьму за езду по общественной дороге со скоростью 417 км/ч

В конце прошлого года в сети активно обсуждали видео, на котором водитель Bugatti Chiron разогнался до 417 км/ч на обычном немецком автобане в районе Саксония-Анхальт. Поступок Радима Пассера, владельца автомобиля, уже публично осудили представители Министерства Транспорта Германии: по их мнению, безответственное поведение Пассера подвергло опасности жизни других водителей. И даже отсутствие ограничения скорости на автобане не дает права водителям делать, что им вздумается

Пассер, в свою очередь, утверждал, что к рекордному заезду тщательно подготовился, выехал на трассу в ясную погоду, при минимальном трафике и на длинном прямом участке.

На этой неделе скандал принял новый оборот: по словам корреспондентов британского таблоида The Sun, немецкая полиция открыла дело по данному инциденту и одна из версий – незаконные гонки. В этом случае господину Пассеру могут грозить до двух лет лишения свободы.