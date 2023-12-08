70-летняя американка заказала себе уникальный Bugatti Chiron, вдохновленный классикой

Bugatti показала уникальный гиперкар Chiron Super Sport 57 One of One, созданный по заказу дамы из США в подарок на свое 70-летие. Дизайнеры были вдохновлены образом Bugatti Type 57 SC Atlantic 1930-х годов

Гиперкар получил стилизованную под классику решетку радиатора, состоящую из ряда вертикальных хромированных элементов, оригинальные колесные диски и самое главное - светло-голубой цвет кузова, полностью соответствующий Atlantic. Также на задней части выдвижного спойлера расположился рисунок профиля классической модели. Отделка салона выполнена с использованием натуральной кожи светло-коричневого оттенка. Некоторые элементы интерьера украшены памятными надписями. Так, например, на дверных картах также можно заметить изображение профиля Atlantic, на динамиках - надпись “57”, а на подголовнике спинки кресла - “Танцующего слона”, легендарную эмблему итальянского бренда, созданную Рембрандтом Бугатти, братом основателя компании.

Напомним, что Bugatti Chiron оборудован турбированным W16 объемом 8,0 л. У него четыре турбокомпрессора, по две форсунки и четыре клапана на цилиндр, карбоновый впускной коллектор и титановая система выхлопа с четырьмя катализаторами. Мощность данного монстра - 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Благодаря потрясающим мощностным характеристикам и передовой 7-ступенчатой роботизированной коробке передач, гиперкар способен сорваться с места до “сотни” всего за 2,4 секунды, до 200 км/ч - за 6,5 секунды, а до 300 км/ч - уже за 13,6. Максимальная скорость - 420 км/ч, но добиться такого показателя можно только в специальном режиме, активирующегося со второго ключа.