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18 апр 2022

Представлен Bugatti Chiron с мотором Toyota

Представлен Bugatti Chiron с мотором Toyota

Не обманитесь официозом заголовка – перед вами лишь реплика, достаточно мастерски выполненная мастерами из Вьетнама

Надо сказать, что вьетнамцы – рукастые ребята. Некоторое время назад мы писали о нескольких репликах, произведенных в данной стране – все они, конечно же, носили крайне кустарный характер, но сегодняшний объект уже из другого теста – машину отличает высокая детализация и полное соответствие габаритам оригинального спорткара.

К слову, машину строили больше года, а большинство кузовных панелей были напечатаны на 3d-принтере. Салон, конечно же, выглядит несколько сыровато, если учесть, что водитель и пассажир сидят в компьютерных креслах, однако, создатели проекта уже пообещали все исправить.

Теперь поговорим о двигателе – его, как и коробку передач, позаимствовали у Toyota Supra. Речь идет о легендарном двухлитровом  280-сильном  турбо-моторе 2JZ-GTE.
 

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