Почему Bugatti Chiron оставляет своего владельца голодным

С момента появления гиперкара Bugatti Chiron в 2016 году монструозное купе прошло множество журналистских тестов – машину тестировали и на дождливом треке, и разгоняли ее до немыслимых скоростей, и устраивали драг-заезды с военными истребителями. Правда, никто не тестировал машину в обычных условиях

К примеру, задайтесь вопросом - а удобно ли на «Широне» пользоваться услугами ресторанов быстрого питания? Спорим, вы не сразу ответите на него, так как все нужно тестировать на практике. Впрочем, наши зарубежные коллеги решили все проверить - взяли на тест новенький Chiron и поехали в известный ресторан с большой буквой «М» в названии. К сожалению, попытка проехать в зону выдачи заказов для автомобилистов потерпела крах – «Широн», будучи очень широким спорткаром, задевал бордюры (ими ограничены боксы заказов) своими бамперами – проехать, не поцарапав машину, оказалось очень сложным делом.

К тому же у машины обнаружилась ограниченная обзорность, так что маневрировать в закрытом пространстве крайне сложно – требуется помощь посторонних. Так что, прежде чем мечтать о спорткаре Bugatti, сидя за рулем «Жигулей», подумайте дважды, а нужно ли оно вам – ведь собственная машина, оказывается, в чем-то выигрывает у спорткара. Во всяком случае, за рулем «Жигулей» вы будете всегда сыты.