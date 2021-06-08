Представлен ультимативный Bugatti Chiron

У гиперкара Bugatti Chiron появилась модификация Super Sport, которая отличается увеличенной максимальной скоростью и новым внешним обвесом

Начнем, как раз, с последнего – его установили не случайно, а ради оптимизации воздушных потоков и уменьшения сопротивления. Иначе говоря, мы удлинили корму на 25 сантиметров, но аэродинамику это улучшило кардинально. Важно - на машине активно применялись легкие сплавы, даже колесные диски выполнены из магниевого сплава. Ради чего? Понятное дело – ради улучшения динамики.

Да, новенький Chiron на 100 лошадиных сил мощнее стандартного и, соответственно, на двадцать километров в час быстрее. Максималка - 440 километров в час. Любопытно, что компания позиционирует новинку не как гиперкар для гоночных треков, а как машину класса гран-туризмо для комфортных и быстрых дальних путешествий!