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8 июн 2021

Представлен ультимативный Bugatti Chiron

Представлен ультимативный Bugatti Chiron
Автор фото: фирма-производитель

У гиперкара Bugatti Chiron появилась модификация Super Sport, которая отличается увеличенной максимальной скоростью и новым внешним обвесом

Начнем, как раз, с последнего – его установили не случайно, а ради оптимизации воздушных потоков и уменьшения сопротивления. Иначе говоря, мы удлинили корму на 25 сантиметров, но аэродинамику это улучшило кардинально. Важно - на машине активно применялись легкие сплавы, даже колесные диски выполнены из магниевого сплава. Ради чего? Понятное дело – ради улучшения динамики.

Да, новенький Chiron на 100 лошадиных сил мощнее стандартного и, соответственно, на двадцать километров в час быстрее. Максималка -  440 километров в час.  Любопытно, что компания позиционирует новинку не как гиперкар для гоночных треков, а как машину класса гран-туризмо для комфортных и быстрых дальних путешествий!

При написании новости использовалась информация:
auto.ru

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