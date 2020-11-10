Bugatti запатентовала в России 1500-сильный гиперкар

Французская компания Bugatti получила в России патент на Chiron Pur Sport

Chiron в «драйверской» версии Pur Sport показали в начале марта на Женевском автосалоне, прошедшем в онлайн-формате. От обычного «Широна» его отличает доработанная аэродинамика, сниженная на 19 килограммов масса и улучшенная развесовка по осям. Гиперкар получил иные бамперы, увеличенные воздухозаборники и решетку радиатора, а также фиксированное крупное антикрыло вместо выдвижного, как на других версиях Chiron. Подвеску Pur Sport оснастили более жесткими пружинами. Кроме этого, у модели появились облегченные колесные диски и титановые тормозные суппорты.

Chiron Pur Sport приводит в движение 8,0-литровый мотор W16, выдающий 1500 лошадиных сил. Он работает в паре с перенастроенной трансмиссией со сближенными на 15 процентов передаточными числами. На разгон с места до первой «сотни» гиперкар разгоняется за 2,3 секунды, а до 200 километров в час – за 5,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 350 километров в час.