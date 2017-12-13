Первый покупатель Bugatti Chiron из России получил свой автомобиль. Причем сделать это ему пришлось в Европе. Суперкар стоимостью более 3,5 миллионов евро не смогли ввезти в Россию из-за обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.

В Bugatti решили не передавать два суперкара на обязательные краш-тесты для сертификации ЭРА-ГЛОНАСС (еще бы — весь тираж модели всего 500 экземпляров), а передавать их российским покупателям в Европе. Теперь первый обладатель Chiron встает перед дилеммой: растамаживать ли ему машину и устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС по упрощенной схеме или оставить машину в Европе.

«Мы выдали в Европе Bugatti Chiron российскому клиенту. В Россию автомобиль мы не можем ввезти из-за ЭРА-ГЛОНАСС. Стоимость с налогами в Европе — €3,5 млн. Одну выдали и еще приняли заказы на два автомобиля Chiron на 2018 и 2019 годы. На сегодняшний день, если заказывать Bugatti Chiron, то срок поставки будет в 2021 году», — заявил агентству RNS операционный директор люксового подразделения российского дилера Вагиф Бикулов.

Напомним, что Bugatti Chiron был официально представлен в марте этого года. По сути машина является глубоко модернизированным вариантом предыдущего суперкара компаний Veyron. Мощность двигателя W16 с четырьмя турбинами у Chiron была доведена до 1500 л.с. Максимальная скорость суперкара составляет 420 км/ч. Теоретически он способен разгоняться до 450 км/ч, но эта функция пока закрыта: поставщик шин, компания Michlen пока не начала поставки специальных шин, гарантирующих безопасность на такой скорости.