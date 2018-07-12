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12 июл 2018

Bugatti готовит суперкар за 5 миллионов евро

Bugatti готовит суперкар за 5 миллионов евро
Автор фото: фирма-производитель

Суперкары Bugatti Veyron и Chiron, а также их спецверсии, сложно отнести к суперкарам, которые дарят удовольствие от вождения. Они быстрые, но принадлежность к роскошному сегменту обязывает быть такие автомобили еще и комфортными. Французы решили исправить ситуацию

В Bugatti объявили о создании эксклюзивного суперкара Divo, который будет выпущен ограниченным тиражом в 40 экземпляров. Это должна стать самая «драйверская» версия из всех моделей, которые компания выпускала за последние годы.

В Bugatti обещают, что гиперкар получит отличную управляемость и будет настроен таким образом, чтобы генерировать максимальную прижимную силу. Машину построят на базе Bugatti Chiron.

Суперкар будет оснащен 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами от Chiron. Его мощность останется неизменной — 1500 л.с., но за счет улучшенной аэродинамики и облегченного кузова до «сотни» суперкар сможет разогнаться за 2,5 секунды. Правда, максимальная скорость упадет с 400 до 385 км/ч.

Премьера Bugatti Divo пройдет на фестивале Quail в Калифорнии 24 августа этого года.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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