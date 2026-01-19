Автомобильный портал Motorpage
19 янв 2026

Глава Bugatti предостерег от “кустарного ремонта” Chiron и развеял мифы о ценах

Глава Bugatti предостерег от “кустарного ремонта” Chiron и развеял мифы о ценах
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор Bugatti Мате Римац публично высказался о громкой истории с восстановлением аварийного Chiron Pur Sport без участия производителя. Поводом стала серия видеороликов одного блогера, который пытается отремонтировать автомобиль, используя детали от моделей концерна Volkswagen

По словам Римаца, большинство страшилок о стоимости обслуживания Bugatti не соответствуют реальности. Он напомнил, что Chiron изначально продавался с четырехлетним пакетом бесплатного сервиса и гарантии, что фактически исключало расходы владельца в первые годы эксплуатации. При этом глава марки признал, что цены на отдельные компоненты действительно высоки, но они обусловлены малым тиражом и сложностью разработки.

Особое внимание Римац уделил попыткам использовать детали от других автомобилей концерна. Он подчеркнул, что совпадение номеров в каталоге компонентов не означает полной взаимозаменяемости. В качестве примера он привел испытания нового Bugatti Tourbillon, где даже качество кожи в салоне могло влиять на корректную работу подушек безопасности. Подобные нюансы невозможно учесть при самостоятельном ремонте вне заводских условий.

Римац также опроверг распространенный миф о стоимости фар Chiron, которая якобы достигает 150 тысяч евро. Реальная цена заметно ниже, хотя и остается высокой из-за затрат на разработку и омологацию, распределенных всего на несколько сотен автомобилей.

Bugatti, по словам Римаца, не может одобрить восстановление машин с серьезными повреждениями монокока и трансмиссии без участия завода. Такие автомобили рассматриваются как ценный инженерный объект, который должен сохранять безопасность и статус на десятилетия вперед. Именно поэтому компания настаивает на заводском ремонте и не готова идти на компромиссы, даже если речь идет о подобных медийных проектах.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bugatti Tourbillon (2026)

Bugatti распродала все автомобили до 2029 года

21 августа 2025
Bugatti Brouillard (2025)

Bugatti представила уникальный гиперкар Brouillard, созданный по спецзаказу

08 августа 2025

Bugatti и Fahrengold создали роскошный гараж для гиперкаров

16 декабря 2024
Bugatti Mistral

Bugatti Mistral стал самым быстрым автомобилем без крыши

15 ноября 2024

Про историю создания марки Bugatti снимут фильм

23 октября 2024
Bugatti Tourbillon (2026)

Представлен новый гиперкар Bugatti Tourbillon за 3 800 000 евро

21 июня 2024

 Новости Bugatti

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda Crider - honda crider (2018) японское имя, китайское исполнение Тест драйв
13 января 2026

Honda Crider
"Японское имя, китайское исполнение"
Atom 01 - атом 01 (2026) атомная реакция
Тест драйв
06 января 2026

Atom 01
"Атомная реакция"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) разгадать ребус
Тест драйв
31 декабря 2025

Evolute i-Space
"Разгадать ребус"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 5 6