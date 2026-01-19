Глава Bugatti предостерег от “кустарного ремонта” Chiron и развеял мифы о ценах

Генеральный директор Bugatti Мате Римац публично высказался о громкой истории с восстановлением аварийного Chiron Pur Sport без участия производителя. Поводом стала серия видеороликов одного блогера, который пытается отремонтировать автомобиль, используя детали от моделей концерна Volkswagen

По словам Римаца, большинство страшилок о стоимости обслуживания Bugatti не соответствуют реальности. Он напомнил, что Chiron изначально продавался с четырехлетним пакетом бесплатного сервиса и гарантии, что фактически исключало расходы владельца в первые годы эксплуатации. При этом глава марки признал, что цены на отдельные компоненты действительно высоки, но они обусловлены малым тиражом и сложностью разработки.

Особое внимание Римац уделил попыткам использовать детали от других автомобилей концерна. Он подчеркнул, что совпадение номеров в каталоге компонентов не означает полной взаимозаменяемости. В качестве примера он привел испытания нового Bugatti Tourbillon, где даже качество кожи в салоне могло влиять на корректную работу подушек безопасности. Подобные нюансы невозможно учесть при самостоятельном ремонте вне заводских условий.

Римац также опроверг распространенный миф о стоимости фар Chiron, которая якобы достигает 150 тысяч евро. Реальная цена заметно ниже, хотя и остается высокой из-за затрат на разработку и омологацию, распределенных всего на несколько сотен автомобилей.

Bugatti, по словам Римаца, не может одобрить восстановление машин с серьезными повреждениями монокока и трансмиссии без участия завода. Такие автомобили рассматриваются как ценный инженерный объект, который должен сохранять безопасность и статус на десятилетия вперед. Именно поэтому компания настаивает на заводском ремонте и не готова идти на компромиссы, даже если речь идет о подобных медийных проектах.