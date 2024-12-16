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16 дек 2024

Bugatti и Fahrengold создали роскошный гараж для гиперкаров

Bugatti и Fahrengold создали роскошный гараж для гиперкаров
Автор фото: фирма-производитель

Марка Bugatti объединилась с немецкой фирмой Fahrengold для создания эксклюзивных гаражей специально для моделей Bugatti. Результатом сотрудничества стал гаражный бокс Bugatti Edition FG-01, который послужит не только для хранения автомобиля, но и его демонстрации

Гараж длиной 6147 мм и шириной 3658 мм изготовлен из высококачественных материалов, включая оцинкованную стальную раму, алюминиевые панели и защитное стекло. Особое внимание уделено деталям: вход оборудован электродверью с подсветкой фирменного логотипа Bugatti «EB». Внутри гаража есть затемняемое светодиодное освещение, шкафы с кожанной отделкой, выставочные зоны для коллекционных предметов и индивидуальная табличка для автомобиля. Для поддержания идеальных условий хранения предусмотрена система климат-контроля, регулирующая температуру и влажность. Также установлены современные системы безопасности: камера наблюдения, датчики дыма и сигнализация.

Сборка гаража включает 2500 компонентов и занимает около восьми дней, а на изготовление на заказ требуется более трёх месяцев. Владельцам с ограниченным пространством Bugatti предлагает альтернативу — открытые подсвечивающиеся платформы CarPads и CarPad Pro. Цены пока не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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