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19 апр 2019

Bugatti экстремально испытывает гиперкар Divo

Bugatti экстремально испытывает гиперкар Divo
Автор фото: фирма-производитель

Bugatti Divo, оснащенный 1 500-сильным мотором W16, проходит усиленные тесты в пустыне

Купе тестируется под руководством инженера-разработчика французской марки Джулии Лемке. Гиперкар ежедневно в течение нескольких часов ездит со скоростью 250 км/ч по дорогам «в центре пустыни» при температуре до 40 градусов по Цельсию.

Напомним, что модель Divo построена на базе модели Chiron, но при этом она получила совершенно другую переднюю часть кузова с более широким передним спойлером и увеличенными воздухозаборниками. Интересно, что ради снижения веса производитель лишил автомобиль некоторых элементов шумоизоляции. Кроме того, множество деталей было изготовлено из углепластикового волокна.

Что касается двигателя, то он здесь аналогичен тому, что устанавливается на модель Chiron. Речь идёт о восьмилитровым моторе W16, развивающим 1 500 лошадиных сил. Гиперкар способен ускоряться с места до «сотни» за 2,4 сек. Интересно, что динамические показатели Divo в положительную сторону отличаются от модели Chiron. Он обладает лучшей аэродинамикой и управляемостью. Благодаря таким преимуществам Divo проходит круг на тестовом полигоне Nardo на восемь секунд быстрее «Широна».

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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