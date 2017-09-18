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18 сен 2017

Bugatti начнет разработку нового суперкара в 2019 году

Bugatti начнет разработку нового суперкара в 2019 году
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bugatti приступит к разработке нового суперкара, который придет на смену Chiron в 2019 году. Об этом на автосалоне во Франкфурте заявил глава компании Вольфганг Дюрхаймер. По его словам Bugatti абсолютно некуда спешить.

Дюрхаймер заявил, что первые дизайнерские наброски будущего суперкара в Bugatti сделают в следующем году, а к разработке приступят лишь в 2019 году, потому сказать о том, что это будет за машина, с какой силовой установкой пока нельзя.

Глава Bugatti заявил, что компания имеет 300 оплаченных заказов на Chiron, весь тираж которого составляет 500 экземпляров. «В год мы собираем по 70 автомобилей и не собираемся увеличивать объемы производства», — сказал он в интервью изданию Road&Track.

Кроме того, Дюрхаймер опроверг слухи о появлении в гамме второй модели, которая будет доступнее Chiron. По его словам Bugatti будет делать только мелкосерийные суперкары, которые являются вершиной инженерной мысли, бескомпромиссны и роскошны.

Вероятнее всего, наследник Chiron, который сам является глубоко модернизированным Veyron, появится не ранее 2022 года.
 

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При написании новости использовалась информация:
Road&Track

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