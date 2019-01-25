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25 янв 2019

Bugatti обойдется без кроссоверов

Bugatti обойдется без кроссоверов
Автор фото: фирма-производитель

По всей вероятности, известная автомобильная марка решила сломать все стереотипы. Руководство Bugatti объявило о том, что в компании не будут строить внедорожник, более того он не предвидится даже в перспективе

Руководитель марки, Стефан Винкельманн выразился четко: «У Bugatti никогда не будет внедорожника, – заявил топ-менеджер. – Подобная модель не принесет ничего хорошего ни самой марке, ни ее истории». Странно, что еще осенью прошлого года менеджер  заявлял, что выпуск кроссовера экономически оправдан.

В любом случае, концерн готовит какой-то интересный автомобиль, который будет серьезно отличаться от Chiron и Divo. Сейчас руководство марки рассматривает несколько вариантов типов кузова с привязкой к региональному спросу, изменению предпочтений и ценообразованию. Вполне возможно им станет седан. Дело в том, что летом прошлого года появились фотографии неизвестного автомобиля под чехлом, который стоял на парковке дизайн-центра марки в Вольфсбурге. Несмотря на покрывало фирменная подковообразная решетка радиатора просматривалась прекрасно.

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motor, Авторамблер

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