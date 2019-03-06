Bugatti построила уникальный гиперкар

Компания Bugatti представила современную интерпретацию купе Type 57 SC Atlantic под названием La Voiture Noire. Гиперкар изготовлен в единственном экземпляре и уже продан одному из коллекционеров автомобилей французской марки

Если, смотря на этот автомобиль, вам мерещится Bugatti Chiron, то верьте глазам своим, так как новинка построена именно на его базе. Однако у гиперкара много уникальных деталей: полностью другая оптика с множеством «пикселей» и капот, новый аэродинамический обвес, остекление, создающее эффект «перетекания» лобового стекла в боковые, плавник, протянувшийся через весь кузов, как у оригинального Type 57 SC Atlantic и вентиляционные прорези в крышке моторного отсека, напоминающие небольшие задние стекла довоенного купе.

Двигатель также был взят от модели Chiron - восьмилитровый агрегат с четырьмя турбонагнетателями. Его отдача — 1 500 лошадиных сил и 1 600 Нм крутящего момента. Динамические характеристики Bugatti La Voiture Noire неизвестны, но Chiron на разгон до «сотни» требуется всего 2,4 секунды.