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24 янв 2019

Bugatti продает тень от автомобиля

Bugatti продает тень от автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Мюнхенский дилер DI Automobile выставил на продажу гиперкар Bugatti Divo. Единственное уточнение - автомобиль сам по себе еще даже не встал на конвейер, так что, заплатив около восьми миллионов евро, вы получите лишь место в общей очереди

Безусловно, автомобиль вы тоже получите, однако, как говорится, не все сразу. За место в очереди и сам автомобиль придется заплатить 7 913 500 евро. Интересно, что производитель установил начальную цену на автомобиль ровно в пять миллионов евро, и все они были раскуплены по предзаказу.  По всей вероятности автосалон был одним из тех, кто разместил предзаказ, так как на продажу они выставили лишь один Divo.

Что касается самого автомобиля, то Divo представляет собой экстремальную версию  модели Chiron. Новинка обладает иной внешностью, перенастроенной подвеской и развитым аэродинамическим оперением, которое генерирует до 456 килограммов прижимной силы — на 90 килограммов больше, чем Chiron. Весит Divo на 35 килограммов меньше «Широна».

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При написании новости использовалась информация:
motor, Авто.ру

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