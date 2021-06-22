Bugatti разогнали до 400 километров в час

Где Bugatti – там рекорды. Буквально недавно марка провела финальные скоростные тесты самой редкой модификации 1600-сильного гиперкара.

Речь идет о модели Bugatti Chiron Super Sport. Откровенно говоря, ее представили еще в начале лета этого года, но тесты машины происходят до сих пор. От стандартного «Широна» спортивный вариант отличается целой россыпью решений, которые улучшают аэродинамику. Так, например, автомобиль обладает удлиненной кормой (почти на тридцать сантиметров), новым дифузором и специальными дисками с особыми покрышками, которые выдерживают высокие скорости.

Самое интересное располагается под капотом – эталон инженерии - восьмилитровый мотор W16 с четырьмя турбокомпрессорами, которые обеспечивают ему мощность аж в 1600 лошадиных сил. Всего будет выпущено 9 подобных автомобилей, что сделает модификацию Super Sport самой редкой в линейке модели Chiron.

