Bugatti создаст электрический седан

Об этом в интервью английскому журналу Car заявил глава компании Стефан Винкельман. Предполагается, что автомобиль будет построен при поддержке компании Porsche

С модельным рядом Bugatti дела обстоят интересным образом. С одной стороны, руководство марки заявляло, что оно не будет «поддаваться» общей моде на кроссоверы, с другой стороны, компании хотелось бы внести разнообразие в модельный ряд, который, фактически, состоит из одной модели Chiron. Так что седан кажется вполне логичным шагом.

Что касается самого автомобиля, то будет разработан с применением легких сплавов и углепластика, чтобы снизить вес. Сообщается, что автомобиль будет построен на платформе Porsche Taycan, однако, по габаритам он будет длиннее последнего и больше похож на лимузин. С технической точки зрения автомобиль будет оборудован тремя электродвигателями, которые будут развивать мощность около 870 л. с. - это почти на 300 л. с. больше, чем у нового Porsche.