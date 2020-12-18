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18 дек 2020

Bugatti выпустили акустическую систему

Bugatti выпустили акустическую систему
Автор фото: фирма-производитель

Известный производитель спорткаров совместно с мэтрами звука из Tidal Audio решил создать уникальную стационарную акустическую систему

Продуктом стала акустика Royale. Важная особенность, что ее можно кастомизировать под любые отделочные материалы, которые используются при производстве автомобилей Bugatti – углепластик, дерево, алюминий, драгоценные металлы и.т.д.  Общие габариты – 160 килограмм веса и 144 сантиметра в высоту.

Надо отметить, что акустика забрендирована логотипом марки, так что теперь можно официально говорить, что «у меня дома есть Bugatti».  Кроме того, отмечается, что в стилистике колонок есть отсылки к спорткару Bolide, который появится на рынке в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
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