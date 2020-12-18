Bugatti выпустили акустическую систему

Известный производитель спорткаров совместно с мэтрами звука из Tidal Audio решил создать уникальную стационарную акустическую систему

Продуктом стала акустика Royale. Важная особенность, что ее можно кастомизировать под любые отделочные материалы, которые используются при производстве автомобилей Bugatti – углепластик, дерево, алюминий, драгоценные металлы и.т.д. Общие габариты – 160 килограмм веса и 144 сантиметра в высоту.

Надо отметить, что акустика забрендирована логотипом марки, так что теперь можно официально говорить, что «у меня дома есть Bugatti». Кроме того, отмечается, что в стилистике колонок есть отсылки к спорткару Bolide, который появится на рынке в следующем году.