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15 июл 2020

Кондиционеры в Bugatti избыточны для автомобилей

Кондиционеры в Bugatti избыточны для автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Кондиционеры, которые Bugatti устанавливает в свои автомобили, настолько мощные, что их хватило бы на охлаждение типовой европейской трехкомнатной квартиры

В автомобилях Bugatti установлена настолько мощная система кондиционирования, что она может обслужить квартиру. Любопытно, что за разработку системы отвечала женщина — штатный инженер компании Юлия Лемке, обладатель докторской степени в области технических наук.

Климат-контроль на Bugatti включает два конденсатора, центральный воздушный кондиционер и компрессор. Система выдает поток охлажденного воздуха длиной до 9,5 м. Столь высокая мощность объясняется тем, что Bugatti имеет среднемоторную компоновку и исполинский 8,0-литровый двигатель W16. Расположенный непосредственно за сиденьями ДВС постоянно нагревает салон — ему и «противостоит» невероятно производительный кондиционер.

Одна из основных проблем при разработке системы — учесть индивидуальное ощущение температуры у людей. Европейцы обычно чувствуют себя комфортно между 21 и 22 градусами по Цельсию, в то время как большинство американцев предпочитают микроклимат на несколько градусов ниже. По словам инженера, система должна быстро достигать выбранной температуры, без каких-либо «черновых» режимов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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